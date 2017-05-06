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Поиск пропавших без вести: Красный Крест в Абхазии рассказал о своей основной миссии

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(2:41 / 19.40Mb / просмотров видео: 25)
SputnikЗафас Гамгия, Амра Амичба
© Sputnik. Зафас Гамгия, Амра Амичба

Глава миссии МККК в Абхазии Мауро Морабито и его помощник Борис Казанба рассказали о деятельности организации и основной программе по поиску пропавших без вести на пресс-конференция в Sputnik 6 мая.

По словам Мауро Морабито в рамках координационной комиссии с участием  абхазской и грузинской сторон при посредничестве Международного комитета Красного Креста получены новые сведения о 30 ранее неизвестных мест захоронений останков. 

Подробнее об этом читайте здесь>>

Глава миссии отметил, что в последние годы значительная часть работы Международного Красного Креста в Абхазии сосредоточена именно на теме поиска пропавших без вести. 

"Мы не определяем причины произошедшего, мы не пишем историю. Наша работа сугубо гуманитарная, беспристрастная и нейтральная", — подчеркнул Морабито. 

Рассказывая о деятельности МККК, который первым из гуманитарных организаций приехал в Абхазию после войны, помощник главы миссии Борис Казанба уточнил, что тогда в Абхазии работали 130 сотрудников МККК, сейчас только 15 человек, включая главу миссии. 


Теги:
Абхазия


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