Поиск пропавших без вести: Красный Крест в Абхазии рассказал о своей основной миссии

По словам Мауро Морабито в рамках координационной комиссии с участием абхазской и грузинской сторон при посредничестве Международного комитета Красного Креста получены новые сведения о 30 ранее неизвестных мест захоронений останков.
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Глава миссии отметил, что в последние годы значительная часть работы Международного Красного Креста в Абхазии сосредоточена именно на теме поиска пропавших без вести.
"Мы не определяем причины произошедшего, мы не пишем историю. Наша работа сугубо гуманитарная, беспристрастная и нейтральная", — подчеркнул Морабито.
Рассказывая о деятельности МККК, который первым из гуманитарных организаций приехал в Абхазию после войны, помощник главы миссии Борис Казанба уточнил, что тогда в Абхазии работали 130 сотрудников МККК, сейчас только 15 человек, включая главу миссии.