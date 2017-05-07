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Пользователи из социальных сетей участвуют в акции #ОднаНаВсех

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Темы:
9 мая 2017 годовщина Великой Победы (16)
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Пользователи из разных уголков мира присылают ролики со своим исполнением песни "Нам нужна одна Победа" в рамках акции #ОднаНаВсех.

Акция #ОднаНаВсех стартовала 24 апреля. Строки знаменитой песни Булата Окуджавы "Нам нужна одна Победа, одна на всех — мы за ценой не постоим" объединяют людей разных поколений, национальностей, стран — тех, кто пережил войну и их потомков. 

Темы:
9 мая 2017 годовщина Великой Победы (16)


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