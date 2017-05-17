Своими глазами: участники Женевских дискуссий осматривали КПП на Ингуре

Участники Женевских дискуссий посетили в среду 17 мая три закрытых контрольно-пропускных пункта на государственной абхазо-грузинской границе. Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове рассказал, что это традиционный приезд сопредседателей перед началом очередного раунда в Женеве.

"На прошлом раунде Женевских дискуссий стоял активно вопрос о закрытии пропускных пунктов. Грузинская сторона позиционировала эту ситуацию как некую катастрофу для жителей Галского района. Пришлось приложить немало усилий, чтобы объяснить, что никакой гуманитарной катастрофы нет. И там же предложил сопредседателям воочию увидеть, что представляли из себя пропускные пункты", — сказал Кове.

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Глава администрации Галского района Тимур Надарая, объяснил гостям, что жители близлежащих сел обеспечены общественным транспортом, которым они могут воспользоваться для поездки к КПП "Ингур".

Сопредседатели Женевских дискуссий от Евросоюза, ООН и ОБСЕ считают посещение закрытых пропускных пунктов важным фактом. Очередной раунд Женевских дискуссий пройдет в июне 2017 года.

В декабря 2016 года Кабинет Министров Абхазии принял решение закрыть пункты пропуска "Набакиа" и "Отобая" на границе с Грузией. При этом было объявлено, что продолжит работать пункт пропуска в районе села Папынырхуа, а также КПП, который используется исключительно для обслуживания ИнгурГЭС. Официальная церемония закрытия пунктов пропуска "Бгоура" (Отобая) и "Батаигуара" (Набакиа) состоялась 6 марта, ранее был закрыт КПП "Таглан".