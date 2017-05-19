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Журналист на краю: корреспондент Sputnik прыгнула в 50-метровую пропасть

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(6:58 / 53.41Mb / просмотров видео: 62)
Sputnik / Томас ТхайцукАнжелика Бения
© Sputnik / Томас Тхайцук Анжелика Бения

Одно из самых живописных мест Абхазии – Шакуранский водопад – превратился в базу роупджампинга, куда съезжаются местные жители и гости республики в погоне за новыми "адреналиновыми" впечатлениями. Корреспондент Sputnik Анжелика Бения отважилась на прыжок с 50-метровой высоты, подробности в ее "репортаже из пропасти".

Шакуранский водопад для роупджампинга освоила в начале марта команда Droprope из Владивостока. Потом на объекте работали команды из Краснодара Just jump и Rope Expedition team из Белоруссии.

Роупджампинг появился как разновидность альпинизма. Американский скалолаз Дэн Осман стал прыгать, обвязавшись веревкой, чтобы побороть свой страх падения со скалы. Сегодня последователи Османа совершают прыжки с самых разнообразных высотных объектов – зданий, кранов, скал, да еще и выполняют акробатические трюки в полете.

Подробнее об этом читайте здесь >>



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