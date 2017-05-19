Журналист на краю: корреспондент Sputnik прыгнула в 50-метровую пропасть

Шакуранский водопад для роупджампинга освоила в начале марта команда Droprope из Владивостока. Потом на объекте работали команды из Краснодара Just jump и Rope Expedition team из Белоруссии.

Роупджампинг появился как разновидность альпинизма. Американский скалолаз Дэн Осман стал прыгать, обвязавшись веревкой, чтобы побороть свой страх падения со скалы. Сегодня последователи Османа совершают прыжки с самых разнообразных высотных объектов – зданий, кранов, скал, да еще и выполняют акробатические трюки в полете.

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