Шаг в пропасть: экстремальный отдых в Абхазии

Корреспондент Sputnik Анжелика Бения отважилась на прыжок с 50-метровой высоты, подробности читайте в ее "репортаже из пропасти".

"Когда впервые увидел водопад, перехватило дух, стоя на краю пропасти. А когда узнал, что отсюда еще и прыгнуть можно, сразу решил попробовать. Открываю сезон. Думаю, мне понравится. Мы же рождены ползать, а хочется летать", – смеясь, подбадривает себя перед первым прыжком Адгур Агрба, который приехал на Шакуранский водопад, чтобы прыгнуть с 50-метровой высоты.

Он удачно прыгнул и благополучно ступил на землю. Так, неожиданно и моя очередь подошла, пропускать вперед было уже некого. За пару минут до прыжка вспомнила ценные советы от директора фонда "Горная Абхазия " Тенгиза Тарба: внимательно слушать инструктора, ни в коем случае не закрывать глаза (закрывать глаза я и не собиралась, в очках прыгать нельзя, а "-4" не позволит мне увидеть весь этот ужас четко) и после команды "Ready, set, go!" — лететь и наслаждаться полетом.

© Sputnik / Томас Тхайцук Адгур Агрба готовится к прыжку

На байдарке к вокзалу

Наше экстремальное путешествие началось с Сухумского вокзала.

Так как дело было сразу после дождливой ночи, на площади у железнодорожного вокзала образовалась большая лужа, как озеро. На его "берегу" толпилась группа жаждущих новых приключений москвичей. По количеству сушеной хурмы и запасам местного пива было понятно, что туристы готовятся к пути домой. Рафтинга в Абхазии одному из гостей не хватило, и он бросился на прихваченной с собой байдарке рассекать "озеро" у вокзала. Немного помахав веслами, угомонился и вытащил плавсредство на "берег".

© Sputnik / Томас Тхайцук Байдарочник рассекает "озеро" рядом с вокзалом

Пока мы наблюдали это "хулиганство", наша "буханка" уже наполнилась роупджамперами.

Полтора часа по бездорожью — и мы на месте. Красивейший многокаскадный Шакуранский водопад находится в одноименном ущелье в Гулрыпшском районе Абхазии. Окрестности водопада впечатляют своей сказочной живописностью, а сам водопад низвергается в центр природного амфитеатра на высокий каменный конус, который, как говорят, не размывается, а растет и крепнет.

Шакуранский водопад для роупджампинга освоила в начале марта команда Droprope из Владивостока. Потом на объекте работали команды из Краснодара Just jump и Rope Expedition team из Белоруссии.

Роупджампинг появился как разновидность альпинизма. Американский скалолаз Дэн Осман стал прыгать, обвязавшись веревкой, чтобы побороть свой страх падения со скалы. Сегодня последователи Османа совершают прыжки с самых разнообразных высотных объектов – зданий, кранов, скал, да еще и выполняют акробатические трюки в полете.

Владислав Константинов, роупджампер команды "Droprope Владивосток", которая вместе с командой "Droprope Хабаровск" поставила мировой рекорд по роупджампингу – 486 метров в Китае.

© Sputnik / Томас Тхайцук Роупджампинг с Шакуранского водопада

Веревки на доверие

Для этого экстремального вида спорта используется альпинистское снаряжение. Веревки, которые амортизируют летящего человека, крепятся на двух выступах скалы. Система обязательно дублируется: если откажет первая, подключается вторая. Веревки и карабины выдерживают до нескольких тонн на разрыв. Амортизирующая система устремляется вслед за прыгнувшим, и после торможения "прыгальщик" раскачивается, как маятник.

"Роупджампинг и банджиджампинг различаются. Для банджиджампинга, так как это прыжки с эластичным канатом, нужен подвесной мост, а роупджампингом можно заниматься абсолютно везде, где есть хорошие отвесные стенки, красивые объекты, все, что выше 30 метров. Это как тарзанка, только вначале свободное падение, потом тебя подхватывает, и твое свободное падение гасится именно этой тарзанкой. Благодаря ребятам Rope Expedition team на этом объекте есть хороший, глубокий полет – 40 метров, и из этого объекта больше выжимать нельзя, дальше опасно", – уверен роупджампер Владислав Константинов.

Владислав прыгал 182 раза, самый его высокий объект, 170 метров, в Хабаровске.

"Уже на десятом прыжке страх пропал, появилась уверенность и доверие веревкам. Страх появляется тогда, когда объект новый, или когда меняешь траекторию полета. После сотого прыжка я вижу все, даже во время акробатики и сальто знаю, как будет вести себя веревка, и никогда в ней не запутаюсь. А если запутаюсь, мне хватит двух секунд, чтобы выпутаться. Роупджампинг развил во мне хорошую реакцию", – признался Константинов.

Каждый в команде выполняет свои задачи. На меня надели беседку с широкими ремнями на ноги, пояс и плечи, а также каску. Перед прыжком, как и каждому джамперу, объяснили, как следует прыгать. Но самый сложный момент после всех приготовлений – решиться сделать шаг в пропасть. Тут уже каждый сам за себя. Никто не будет уговаривать и тем более подталкивать.

© Фото: Тенго Тарба Сотрудники Sputnik Абхазия Анжелика Бения и Томас Тхайцук во время съемок репортажа

Только без обмана

К роупджампингу допускаются только лица, достигшие 18 лет, или с разрешением от родителей, которые заранее ознакомились с перечнем противопоказаний и соглашением об ответственности, которое на месте подписывают до прыжка джамперы. В остальных случаях решение о выпуске человека в "полет" принимает инструктор.

У роупджампинга есть и весовые ограничения: минимальный вес — 40 килограммов, максимальный — 100-120 килограммов.

Обязательно заранее сообщить инструктору обо всех перенесенных заболеваниях, травмах, операциях. Обманывать здесь — себе дороже. Перечень противопоказаний длинный. Опасно заниматься роупджампингом людям, у которых проблема с опорно-двигательной, сердечно-сосудистой или дыхательной системами. Разумеется, стоит держаться от таких высотных экспериментов беременным или страдающим эпилепсией и психическими заболеваниями.

Две секунды вечности

Все, я стою на краю пропасти. Никакой специальной подготовки, наверное, прыжки с пятиметрового причала в море не считаются. Мне говорят не смотреть вниз, но мне нужно было посмотреть, куда-то мои "-4" в тот момент пропали.

Кстати, если вы боитесь высоты, смотреть вниз нельзя, только прямо, представив перед собой точку, и прыгать, целясь в нее. Была уже готова услышать команду "Ready, set, go!", но услышала "три, два, один, пошел", что меня немного запутало, я, между прочим, девушка, но для инструктора я прыгающий объект. "Куда пошел? Лететь же нужно!", — вертелось в сознании. Я оторвалась от карниза и… в общем, полетела.

Видео полета смотрите здесь >>

Ну, как полетела… Я стремительно падала вниз. Всего две секунды. Помню свист ветра в ушах. Перед глазами мелькающие картинки. Стремительно приближающаяся и красиво мерцающая поверхность воды. Страшно и непонятно, что с тобой происходит. А потом тот самый "маятник". Ты качаешься, сердце бьется, как птица в клетке, и ты чувствуешь, как странная волна, наверное, адреналина бьется по венам. Действительно, хочется еще и еще. Никакой боли и дискомфорта, и даже немного стыдно и обидно, что из-за сильного волнения и страха не все успела осознать.

© Sputnik / Томас Тхайцук Анжелика Бения перед прыжком

Молчание счастья

Активный туризм в Абхазии имеет безграничные возможности, считает генеральный директор Apsny Adventure Сабина Ахба.

"Наша турфирма немного отличается от остальных, потому что мы пропагандируем спортивный, экстремальный туризм. Apsny Adventure – эксперты по приключениям. Мы стараемся развить здесь новые направления, потому что наша страна богата красивыми видами, которые можно сочетать с интересными, спортивными, экстремальными, но при этом безопасными видами отдыха. Для того чтобы понять, насколько это здесь актуально, насколько это развивается, этот объект ребята сначала открыли для себя. Возможно, мы перейдем на более масштабный уровень", – предположила Ахба.

Выбирающих нетривиальный отдых становится все больше. Не только Черное море и солнечные пляжи привлекают туристов в Абхазию. Сюда приезжают, чтобы жить в горах, сплавляться по горным рекам, исследовать пещеры, покорять заснеженные вершины, заниматься каньонингом, фрирайдом и так далее.

Обратная разбитая горная дорога домой. В "буханке" все молчат, но молчат легко. Довольные лица говорят сами за себя: день на Шакуране был ярким, и впечатления еще только укладываются в "багаж" памяти, который можно будет распаковывать всю жизнь.