"Хрупкая звездочка": песню для Валерии Адлейба пели на площади в Сухуме

В преддверии финала международного музыкального конкурса "Ты cупер!" абхазская молодежь устроила акцию поддержки для участницы из Абхазии Валерии Адлейба.

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"Мы хотели бы поддержать этой акцией Валерию Адлейба, которая находится далеко, очень хочется, чтобы она чувствовала дух абхазов и понимала, что мы с ней", — сказала специалист отдела по работе с молодежью Госкомитета Абхазии по молодежной политике Тамила Соломко.

Участники акции держали в руках буквы, подняв которые, они образовали: "Лера – ты супер, мы с тобой!".

"Она большая молодец, все то, что она сделала, достойно восхищения. Она такая маленькая, но все то, что произошло в ее жизни, для нее должно быть очень круто. Конечно, я ей желаю успеха, но самое главное — это участие, она о себе заявила, мы все ее очень сильно любим, и я думаю, что у нее большое будущее", — добавила Соломко.

Поддержать Валерию Адлейба перед финалом "Ты супер!" на площадь Свободы пришли члены волонтерских организация Сухума.



