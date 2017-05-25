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"Хрупкая звездочка": песню для Валерии Адлейба пели на площади в Сухуме

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Темы:
Валерия Адлейба "Ты супер!" (131)
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SputnikБадрак Авидзба
© Sputnik. Бадрак Авидзба

Трансляция финального выступления Валерии Адлейба на вокальном шоу "Ты супер!" и концерт с участием детских танцевальных и вокальных коллективов Абхазии будет организован в Сухуме 27 мая в 19:00.

В преддверии финала международного музыкального конкурса "Ты cупер!" абхазская молодежь устроила акцию поддержки для участницы из Абхазии Валерии Адлейба.

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"Мы хотели бы поддержать этой акцией Валерию Адлейба, которая находится далеко, очень хочется, чтобы она чувствовала дух абхазов и понимала, что мы с ней", — сказала специалист отдела по работе с молодежью Госкомитета Абхазии по молодежной политике Тамила Соломко.

Участники акции держали в руках буквы, подняв которые, они образовали: "Лера – ты супер, мы с тобой!".

"Она большая молодец, все то, что она сделала, достойно восхищения. Она такая маленькая, но все то, что произошло в ее жизни, для нее должно быть очень круто. Конечно, я ей желаю успеха, но самое главное — это участие, она о себе заявила, мы все ее очень сильно любим, и я думаю, что у нее большое будущее", — добавила Соломко.

Поддержать Валерию Адлейба перед финалом "Ты супер!" на площадь Свободы пришли члены волонтерских организация Сухума.


Темы:
Валерия Адлейба "Ты супер!" (131)


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