Тур в Сухум: как проводили время в столице дети из районов Абхазии

Дети будут жить в коттеджном городке в Келасуре. 31 мая они побывали на автодроме, где погоняли на игрушечных "болидах", попрыгали на батутах, покатались на набережной Махаджиров на паровозике. А запланированный заплыв на парусниках пришлось отложить из-за шторма на море. Вечером понаблюдают за тренировками сборной Абхазии по футболу, которая собирается на Чемпионат Европы ConIFA.

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А 1 июня все дети пойдут на концерт, приуроченный ко Дню защиты детей, в Абхазкой государственной филармонии имени Раждена Гумба.

Среди тех, кто стоял у автодрома, привлек внимание мальчик в красной спортивной кофте. По внимательному и пристальному взгляду было понятно, что не прочь и сам погонять, но почему-то не предпринимал попытки зайти. Облокотившись на бордюр, просто стоял и смотрел. Воспользовавшись старшинством, попыталась разговорить его.

На все мои уговоры пойти встать в очередь за ребятами, скромно отнекивался. Когда в очередной раз Камма звонким голосам спросила у детей, кто еще не катался на машинах, я тайком указала ей на Астамура.

"Тете Камме", как называют ее дети, Астамур тоже пытался отказать, но внимательный руководитель благотворительной организации "Киараз" не оставила мальчика, взяв за руку, повела его к машинам и даже села с ним рядом, прокатила своего подопечного. Широкая улыбка Астамура выражала все его эмоции без слов.