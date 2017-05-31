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Тур в Сухум: как проводили время в столице дети из районов Абхазии

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© Sputnik / Томас Тхайцук Амра Амичба

Двухдневный тур с ночевкой для 55 детей из многодетных семей Очамчырского и Гулрыпшского районов организовала ко Дню защиты детей БОО "Киараз".

Дети будут жить в коттеджном городке в Келасуре. 31 мая они побывали на автодроме, где погоняли на игрушечных "болидах", попрыгали на батутах, покатались на набережной Махаджиров на паровозике. А запланированный заплыв на парусниках пришлось отложить из-за шторма на море. Вечером понаблюдают за тренировками сборной Абхазии по футболу, которая собирается на Чемпионат Европы ConIFA. 

Подробнее об этом читайте здесь>>

А 1 июня все дети пойдут на концерт, приуроченный ко Дню защиты детей,  в Абхазкой государственной филармонии имени Раждена Гумба. 

Среди тех, кто стоял у автодрома, привлек внимание мальчик в красной спортивной кофте. По внимательному и пристальному взгляду было понятно, что не прочь и сам погонять, но почему-то не предпринимал попытки зайти. Облокотившись на бордюр, просто стоял и смотрел. Воспользовавшись старшинством, попыталась разговорить его. 

На все мои уговоры пойти встать в очередь за ребятами, скромно отнекивался. Когда в очередной раз Камма звонким голосам спросила у детей, кто еще не катался на машинах, я тайком указала ей на Астамура.  

"Тете Камме", как называют ее дети, Астамур тоже пытался отказать, но внимательный руководитель благотворительной организации "Киараз" не оставила мальчика, взяв за руку, повела его к машинам и даже села с ним рядом, прокатила своего подопечного. Широкая улыбка Астамура выражала все его эмоции без слов.

 



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