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Дети Киараз в Сухуме

Поездка в лето, или "детский" десант в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Полсотни ребят из многодетных семей двух районов Абхазии встретят первый день лета в Сухуме, и Международный день защиты детей начался для них 31 мая, такой подарок им сделала благотворительная организация "Киараз".

Sputnik, Амра Амичба. 

Шестилетний шустрый мальчуган из села Кутол Кясоу Лагиндзия на красной гоночной машине с первой минуты общения покорил своими веснушками и обаянием.  

Дети Киараз в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук
Дети Киараз в Сухуме

После того как к 11 часам утра детей из разных районов Абхазии привезли в коттеджный городок в Келасуре, разместили в номерах и накормили, всех привезли в парк Сухума на автодром. 

Видео об этом смотрите здесь>>

В любой компании выделяется самый главный заводила, и таким маленьким энерджайзером среди 55 детей стал конопатый Кясоу.

Пока одни смущенно прижимались к ограждению аттракциона, Кясоу зазывал еще не катавшихся на машинах проявить смелость. А шестью минутами ранее, именно столько времени дается каждой группе на заезд, сам лично сопроводил, усадил рядом с собой и покатал свою старшую сестру — восьмилетнюю Камиллу. Опека над сестрами в Абхазии в крови братьев, даже младших по возрасту.

Сменяя друг друга, дети катались на машинах, выбор которых определяла не модель "болида", а ее цвет. Абхазские "шумахеры" на красных, зеленых, желтых машинах, не соблюдая правил и резко меняя направление движения, врезались друг в друга. В отличие от настоящих дорожных инцидентов, такое развлечение вызывало только смех и довольные визги.

Дети Киараз в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук
Дети Киараз в Сухуме

Не отрывая взгляда, следила за своей младшей сестрой 14-летняя Милана Пачкория, которая приехала из Очамчыры. 

Она рассказывает, что последний раз была в Сухуме 27 мая, когда смотрела в филармонии эфир концерта из Кремлевского дворца.

"Я болела за Валерию Адлейба. Она же тоже из Очамчыры. То, что она победила, нас всех очень порадовало. Сейчас я знаю, она будет выступать на детской "Новой волне", вся Очамчыра болеет за Валерию", — сказала Милана. 

Среди тех, кто стоял у автодрома, привлек внимание мальчик в красной спортивной кофте. По внимательному и пристальному взгляду было понятно, что он не прочь и сам погонять, но почему-то не предпринимал попытки зайти. Облокотившись на бордюр, просто стоял и смотрел. Оказалось, Астамур Хиба плохо понимает по-русски. Он рассказал, что ему 12 лет, и у него в семье 10 человек. 

"Это вместе со взрослыми, с мамой, папой и бабушкой. А так нас семеро детей", — уточнил мальчик. 

На все уговоры, пойти встать в очередь за ребятами, скромно отнекивался. Когда в очередной раз Камма Гопия звонким голосом спросила у детей, кто еще не катался на машинах, я тайком указала ей на скромника.  

"Тете Камме", как называют ее дети, Астамур тоже пытался отказать, но внимательный руководитель "Киараза" не оставила мальчика, взяв за руку, повела его к машинам и даже села с ним рядом, прокатила своего подопечного. Широкая улыбка Астамура выражала все его эмоции без слов.

Дети Киараз в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук
Дети Киараз в Сухуме

Камма Гопия рассказала, что для мальчиков приготовили подарок — знакомство с футболистами сборной Абхазии, которые едут на чемпионат Европы ConIFA. 

"Планируя мероприятия, мы исходили из интересов детей. Я знаю, что в группе есть те, кто играет у себя в школах в футбол, — заметила Гопия.  – Вечером поведем мальчиков на тренировки, в то время, когда девочки будут смотреть мультфильм в кинотетре".

Алиас Парулуа из села Араду, капитан сборной школы по футболу, говорит, что сегодня у его команды ответственная игра, но друзья отпустили его в Сухум.

"Мой самый любимый футболист – это Криштиану Роналду, мне нравятся его "ножницы",  - сказал Алиас, а на мой недоуменный взгляд деловито уточнил, это такой финт у футболистов. Игра с мячом. Ноги, как ножницы, сменяя друг друга, толкают мяч".  

Алиас хочет стать футболистом и надеется получить бесценные советы на встрече с абхазскими футболистами. 

По словам Гопия, "Киараз" не первый год привозит детей из многодетных семей к Международному дню защиты детей. Но в этом году, благодаря поддержке одного из операторов сотовой связи республики, благотворительная организация решила организовать им двухдневный тур. 

Дети Киараз в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук
Дети Киараз в Сухуме

Ребятам предстоит пережить еще много событий в эти два дня в Сухуме. На прощание неугомонный Кясоу помахал рукой и скрылся в автобусе, который вез детей к новому приключению.



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