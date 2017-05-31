Поездка в лето, или "детский" десант в Сухуме

Sputnik, Амра Амичба.

Шестилетний шустрый мальчуган из села Кутол Кясоу Лагиндзия на красной гоночной машине с первой минуты общения покорил своими веснушками и обаянием.

© Sputnik / Томас Тхайцук Дети Киараз в Сухуме

После того как к 11 часам утра детей из разных районов Абхазии привезли в коттеджный городок в Келасуре, разместили в номерах и накормили, всех привезли в парк Сухума на автодром.

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В любой компании выделяется самый главный заводила, и таким маленьким энерджайзером среди 55 детей стал конопатый Кясоу.

Пока одни смущенно прижимались к ограждению аттракциона, Кясоу зазывал еще не катавшихся на машинах проявить смелость. А шестью минутами ранее, именно столько времени дается каждой группе на заезд, сам лично сопроводил, усадил рядом с собой и покатал свою старшую сестру — восьмилетнюю Камиллу. Опека над сестрами в Абхазии в крови братьев, даже младших по возрасту.

Сменяя друг друга, дети катались на машинах, выбор которых определяла не модель "болида", а ее цвет. Абхазские "шумахеры" на красных, зеленых, желтых машинах, не соблюдая правил и резко меняя направление движения, врезались друг в друга. В отличие от настоящих дорожных инцидентов, такое развлечение вызывало только смех и довольные визги.

© Sputnik / Томас Тхайцук Дети Киараз в Сухуме

Не отрывая взгляда, следила за своей младшей сестрой 14-летняя Милана Пачкория, которая приехала из Очамчыры.

Она рассказывает, что последний раз была в Сухуме 27 мая, когда смотрела в филармонии эфир концерта из Кремлевского дворца.

"Я болела за Валерию Адлейба. Она же тоже из Очамчыры. То, что она победила, нас всех очень порадовало. Сейчас я знаю, она будет выступать на детской "Новой волне", вся Очамчыра болеет за Валерию", — сказала Милана.

Среди тех, кто стоял у автодрома, привлек внимание мальчик в красной спортивной кофте. По внимательному и пристальному взгляду было понятно, что он не прочь и сам погонять, но почему-то не предпринимал попытки зайти. Облокотившись на бордюр, просто стоял и смотрел. Оказалось, Астамур Хиба плохо понимает по-русски. Он рассказал, что ему 12 лет, и у него в семье 10 человек.

"Это вместе со взрослыми, с мамой, папой и бабушкой. А так нас семеро детей", — уточнил мальчик.

На все уговоры, пойти встать в очередь за ребятами, скромно отнекивался. Когда в очередной раз Камма Гопия звонким голосом спросила у детей, кто еще не катался на машинах, я тайком указала ей на скромника.

"Тете Камме", как называют ее дети, Астамур тоже пытался отказать, но внимательный руководитель "Киараза" не оставила мальчика, взяв за руку, повела его к машинам и даже села с ним рядом, прокатила своего подопечного. Широкая улыбка Астамура выражала все его эмоции без слов.

© Sputnik / Томас Тхайцук Дети Киараз в Сухуме

Камма Гопия рассказала, что для мальчиков приготовили подарок — знакомство с футболистами сборной Абхазии, которые едут на чемпионат Европы ConIFA.

"Планируя мероприятия, мы исходили из интересов детей. Я знаю, что в группе есть те, кто играет у себя в школах в футбол, — заметила Гопия. – Вечером поведем мальчиков на тренировки, в то время, когда девочки будут смотреть мультфильм в кинотетре".

Алиас Парулуа из села Араду, капитан сборной школы по футболу, говорит, что сегодня у его команды ответственная игра, но друзья отпустили его в Сухум.

"Мой самый любимый футболист – это Криштиану Роналду, мне нравятся его "ножницы", - сказал Алиас, а на мой недоуменный взгляд деловито уточнил, это такой финт у футболистов. Игра с мячом. Ноги, как ножницы, сменяя друг друга, толкают мяч".

Алиас хочет стать футболистом и надеется получить бесценные советы на встрече с абхазскими футболистами.

По словам Гопия, "Киараз" не первый год привозит детей из многодетных семей к Международному дню защиты детей. Но в этом году, благодаря поддержке одного из операторов сотовой связи республики, благотворительная организация решила организовать им двухдневный тур.

© Sputnik / Томас Тхайцук Дети Киараз в Сухуме

Ребятам предстоит пережить еще много событий в эти два дня в Сухуме. На прощание неугомонный Кясоу помахал рукой и скрылся в автобусе, который вез детей к новому приключению.