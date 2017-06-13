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Играли как дома: футболисты сборной Абхазии о поддержке болельщиков на ЧЕ ConIFA

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Sputnik / Томас ТхайцукРоберт Джопуа
© Sputnik / Томас Тхайцук Роберт Джопуа

С пятью очками сборная Абхазии вышла в полуфинал ЧЕ ConIFA, где уступила команде Падании в серии послематчевых пенальти. В матче за третье место национальная сборная Абхазии уступила команде Секейского Края со счетом 1:3.

Капитан сборной Абхазии по футболу Дмитрий Кортава считает итоги участия в Чемпионате Европы ConIFA неудовлетворительными, так как целью был выход в финал турнира. 

"Мы внутри команды считаем результат неудовлетворительным, так как ехали за участием в финале. Это спорт! Это футбол! Нам немного не повезло", — подчеркнул Кортава. 

Отдельно Кортава отметил поддержку многочисленных болельщиков, которые были на каждом матче с участием сборной. По его словам, среди них было много болельщиков из Абхазии, а также представителей диаспоры, проживающей в Турции.

"У нас было больше болельщиков, чем у любой другой команды. Даже во время игры с хозяевами чемпионата было ощущение, что мы играем дома", — пояснил он. 

Президент ФФА Джума Кварацхелия поблагодарил представителей абхазских СМИ за подробное освещение Чемпионата Европы и сказал, что к Чемпионату мира по версии ConIFA в 2018 году в Англии сборная Абхазии усилит свою игру за счет игроков внутреннего чемпионата.

Победителем Чемпионата Европы под эгидой ConIFA второй раз подряд стала сборная Падании.

Сборная Абхазии на групповом этапе одержала победу с минимальным счетом у Южной Осетии, сыграла вничью с Карпаталией (2:2) и командой Северного Кипра(0:0). С пятью очками сборная вышла в полуфинал, где уступила команде Падании в серии послематчевых пенальти. В матче за третье место национальная сборная Абхазии уступила команде Секейского Края со счетом 1:3.

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