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Не соответствует уголовному кодексу: юристы проверили запрет абортов в Абхазии

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Запрет абортов в Абхазии (16)
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Sputnik / Томас ТхайцукВладимир Бегунов
© Sputnik / Томас Тхайцук Владимир Бегунов

Обращение к Парламенту об отмене полного запрета абортов в стране подписали около десятка общественных организаций.

Инициативная группа под председательством Алисы Пачалия предложила вернуться к обсуждению самого громкого закона прошлого года. Общественники решили подойти к вопросу во всеоружии, провели соцопрос, заказали юридическую экспертизу закона.

Юрист Георгий Абшилава, проводившей экспертизу закона, обратил внимание на санкции к нарушителям. 

"Закон отсылает к Уголовному кодексу Абхазии, — говорит Абшилава. — Но в нем есть лишь одно упоминание абортов: "наказуемо проведение аборта лицом без высшего медицинского образования". А дипломированному медику по Уголовному кодексу проводить аборт можно. Таким образом, статья 40 закона "О здравоохранении" противоречит отраслевому законодательству". Замминистра здравоохранения Батал Кация считает, что в закон необходимо ввести поправку — разрешить аборты по медицинским показателям и ввести список этих показателей. 

"Среди гибели новорожденных в Абхазии были случаи, когда состояние ребенка было несовместимо с жизнью, — сказал Батал Кация. — Это не по вине матери или врачей. Сейчас медицинское показание к аборту только одно – смерть плода. Но есть тяжелейшие патологии. Например, отсутствие головного мозга, — говорит замминистра. – И женщине в соответствии с новым законом нужно его вынашивать, зная, что он умрет через два часа после родов".

При этом Кация заявил, что процент абортов по медицинским показаниям невелик – 17 из 835 за год на две тысячи рожденных детей в республике. Это статистика за 2015 год. 

Закон "О здравоохранении" был принят парламентом Абхазии в январе 2016 года. В феврале 2016 года его подписал президент. Сороковая статья закона запрещает искусственное  прерывание беременности. Есть только одна оговорка: аборт возможен только в случае гибели плода.

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Запрет абортов в Абхазии (16)


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