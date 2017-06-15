Жители улицы Чанба спасались от потопа на лодках МЧС

Знаменитый актер, Народный артист СССР Алексей Баталов скончался на 89-м году жизни. Он дебютировал в кино в 1944 году, а в 1950 году окончил Школу-студию МХАТ. Актер снялся более чем в 40 фильмах, многие из которых были удостоены международных наград.