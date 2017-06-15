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Жители улицы Чанба спасались от потопа на лодках МЧС

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Алхас Чолокуа

Несколько десятков домов были затоплены в Сухуме в результате сильного ливня. Сотрудники МЧС Абхазии прибыли на место происшествия и начали эвакуацию людей.

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