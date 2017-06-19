Хаджимба рассказал, за что нужно уволить сотрудников ГАИ, написавших рапорты

Президент Абхазии Рауль Хаджимба, выступая на расширенной коллегии МВД, заявил, что все сотрудники ГАИ, написавшие рапорты об уходе, должны быть уволены.

"Это вы будете бастовать и требовать, чтобы вам позволили дальше продолжать обдирать людей, да не позволю вам я это делать. Да, наверное, у вас не самые большие заработные платы, но кто вам позволил заниматься этим?» — сказал президент.

Поводом для массового увольнения стал приказ министра не останавливать машины с российскими номерами и ужесточить контроль за поборами на дорогах. Позже сотрудники ГАИ вернулись на работу.

"Здесь я вижу сотрудников ГАИ, чьи ролики можно найти на ютубе, вы герои ютуба, а не герои своей работы. Почему вы держите до сих пор этих людей на работе?" — возмутился Хаджимба.

Массовые рапорты об уходе из ГАИ президент назвал самочинством и потребовал, чтобы все написавшие заявления были уволены.

"Чтобы я не видел здесь этих людей, это что за самочинство, это что за люди, которые сами по себе принимают решение работать или нет, и брать взятки?" — подчеркнул он.

Президент сказал, что неоднократно сотрудникам ГАИ давались предписания не останавливать автомобили с иностранными номерами, если они не нарушили правила дорожного движения, однако ситуация не изменилась.

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