Чик и "Софичка": организаторы раскрыли подробности фестиваля "Стоянка человека"

Как рассказала министр культуры Эльвира Арсалия, в этом году штабом фестиваля станет Русский театр драмы Абхазии, которому в начале года присвоено имя Искандера.

Одна из тем третьего фестиваля "Стоянка человека" — Искандер и дети.

В рамках фестиваля будут показаны спектакль и фильм по повести Фазиля "Софичка".

По словам куратора фестиваля Алексея Шервашидзе-Чачба, спектакль и фильм не будут конкурировать, это не соревнование двух жанров, а возможность увидеть одну и ту же историю, рассказанную разными языками искусства.

"Нынешнее поколение читает Фазиля больше, чем предыдущее, и это замечательно, — высказалась директор фонда Искандера Шазина Агрба. — Я верю, что дети, которые с самого раннего возраста знакомы с творчеством Искандера, будут лучше, гуманнее и талантливее нас".

Фестиваль "Стоянка человека" пройдет 20-22 июня 2017 года. В первый день состоится премьера спектакля "Софичка" в РУСДРАМе, во второй — будет телепоказ фильма "Софичка" Киры Коваленко на Абхазском телевидении, в третий день состоится конкурс детских рисунков по произведениям Фазиля и экскурсия по Сухуму Чика, а также чтение отрывков из произведений Искандера в Русском театре драмы Абхазии.

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