Третья "Стоянка человека": две разных "Софички"

Sputnik, Владимир Бегунов.

Как рассказала министр культуры Абхазии Эльвира Арсалия, в этом году штабом фестиваля станет Русский театр драмы Абхазии, которому в начале года присвоено имя Фазиля Искандера.

"Когда мы проводили первый фестиваль в 2015 году, его открывало обращение Фазиля к организаторам, участникам, ко всем, кто любит его творчество, — поделилась воспоминаниями Арсалия. – Сейчас фестиваль будет проходить впервые без Фазиля, и приобретает другие цели и задачи".

Одна из тем третьего фестиваля "Стоянка человека" — Искандер и дети.

"Фазиль оставил нам не просто эпос человека, еще и эпос детства, — сказала директор фонда Искандера Шазина Аргба. – В этом году фестиваль откроет показ фильма "Время счастливых находок" (1969 г.) в Сухумском доме юношества. В нем показан Сухум, который уже мало кто помнит. Будет еще конкурс детских рисунков и экскурсия по местам Чика. Мы подготовили карту со знаковыми точками в городе: дом, где родился Чик, школа, куда он ходил …"

По словам Агрба, в этом году основная работа фонда Искандера была посвящена установке памятника писателю на Новодевичьем кладбище в Москве к годовщине его смерти. Большую помощь в этой работе оказывает глава Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба. Памятник создается на основе незаконченного портрета писателя, сделанного Мариной Эшба.

В рамках фестиваля "Стоянка человека" будут показаны спектакль и фильм по повести Искандера "Софичка".

"Здесь все взаимосвязано, — считает куратор фестиваля Алексей Шервашидзе-Чачба. – Тема этого года – дети, молодежь. Спектакль представляет молодежная труппа, а фильм – молодой режиссер Кира Коваленко, которая сняла его под руководством Александра Сокурова. Кроме того, на экскурсии по Сухуму Чика дети будут читать стихи".

По словам Алексея Шервашидзе-Чачба спектакль и фильм по одному и тому же произведению в рамках фестиваля не будут конкурировать, это не соревнование двух жанров, а возможность увидеть одну и ту же историю, рассказанную разными языками искусства.

По словам Шазины Агрба, темой будущего, четвертого фестиваля, может стать недооцененная поэзия Фазиля, или музыка, связанная с его произведениями.

"Нынешнее поколение читает Фазиля больше, чем предыдущее, и это замечательно, — сказала Шазина Агрба.- Я верю, что дети, которые с самого раннего возраста знакомы с творчеством Искандера, будут лучше, гуманнее и талантливее нас".

Фестиваль "Стоянка человека" пройдет 20-22 июня 2017 года. В первый день состоится премьера спектакля "Софичка" в РУСДРАМе, во второй — будет телепоказ фильма "Софичка" Киры Коваленко на Абхазском телевидении, в третий день состоится конкурс детских рисунков по произведениям Фазиля и экскурсия по Сухуму Чика, а так же чтение отрывков из произведений Искандера в Русском театре драмы Абхазии.