Разноликая "Стоянка человека": организаторы рассказали президенту о планах

Президент Абхазии Рауль Хаджимба обсудил с организаторами планы этого и последующих фестивалей.

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Как рассказала директор Фонда Искандера Шазина Агрба, в этом году Фонд Искандера больше внимания уделял увековечиванию памяти писателя. Его имя присвоено Русскому государственному драматическому театру, идет работа над установкой памятника Искандеру в Москве на Новодевичьем кладбище. Его планируют открыть в день смерти писателя 31 июля.

В этом году к открытию фестиваля разработана экскурсия "Чик в Мухусе" по произведениям Фазиля. Директор Фонда Искандера показала изданный для экскурсии буклет.

По мнению министра культуры республики Эльвиры Арсалия, третий фестиваль – некий рубеж. Начиналась "Стоянка человека" с приезда режиссера Александра Сокурова, который был почетным гостем на первом фестивале. Тогда возникла идея о съемках фильма по повести Искандера «Софичка». Сейчас наконец-то жители Абхазии смогут увидеть картину по телевидению.

Куратор фестиваля Александр Шеваршидзе-Чачба предложил Раулю хаджимба создать государственный кинотеатр. Президент обещал подумать над этим предложением.

Гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба рассказал, что на спектакль "Софичка" в театре переаншлаг, все билеты давно раскуплены. Если постановка получится такой, как она задумана, возможно, спектакль будет показан вновь следующим летом.

Советник президента Абхазии Владимир Зантария считает, что к 90-летию писателя нужно выпустить его собрание сочинений, в котором будут тома и на русском, и на абхазском языках.

Президент Абхазии сказал, что сейчас важно всем окунуться в наследие Искандера, где есть совесть, честь, мораль. Потому что с этими понятиями сейчас в Абхазии плохо.



