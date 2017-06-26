Часы в подарок: президент наградил Руслана Хашиг

Как рассказал президент Абхазии, десять лет назад, когда образовался телеканал, ставился вопрос, нужно ли республике такое телевидение? Но жизнь показала, что не лишне иметь независимый канал, у которого есть собственное видение и свои профессиональные кадры.

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По словам Руслана Хашиг, за время существования телестудии, через нее прошли 25 журналистов, 17 из которых сняли свои первые сюжеты на "Абаза-ТВ". То же и среди операторов. Подготовка своих кадров – один из основных пунктов политики "Абаза-ТВ". Из семи работающих сейчас на канале журналистов шестеро сделали свои первые репортажи здесь.

Коллективу телестудии сегодня приходят поздравления из телекомпаний НТВ, "Первого канала", ВГТРК, LifeNews. Там работают бывшие сотрудники "Абаза-ТВ".

Распоряжением Рауля Хаджимба за личный вклад в развитие средств массовой информации республики Руслан Хашиг награжден наручными часами президента Абхазии.



