16:59 26 Июня 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 25°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

Часы в подарок: президент наградил Руслана Хашиг

Получить короткую ссылку
3930

Новости

Все новости
Все новости
(2:15 / 18.65Mb / )
Sputnik / Томас Тхайцук
© Sputnik / Томас Тхайцук

В день десятилетия телеканал "Абаза ТВ" Рауль Хаджимба поздравил гендиректора канала Руслана Хашиг и наградил его ценными часами.

Как рассказал президент Абхазии, десять лет назад, когда образовался телеканал, ставился вопрос, нужно ли республике такое телевидение? Но жизнь показала, что не лишне иметь независимый канал, у которого есть собственное видение и свои профессиональные кадры.

Подробнее об этом читайте здесь>>

По словам Руслана Хашиг, за время существования телестудии, через нее прошли 25 журналистов, 17 из которых сняли свои первые сюжеты на "Абаза-ТВ". То же и среди операторов. Подготовка своих кадров – один из основных пунктов политики "Абаза-ТВ". Из семи работающих сейчас на канале журналистов шестеро сделали свои первые репортажи здесь.

Коллективу телестудии сегодня приходят поздравления из телекомпаний НТВ, "Первого канала", ВГТРК, LifeNews. Там работают бывшие сотрудники "Абаза-ТВ".

Распоряжением Рауля Хаджимба за личный вклад в развитие средств массовой информации республики Руслан Хашиг награжден наручными часами президента Абхазии.




Еще видео

  • Полиция у места наезда на толпу в Ньюкасле
    Последнее обновление: 20:00 25.06.2017
    20:00 25.06.2017

    Наезд на толпу в Ньюкасле: видео с места события

    Шесть человек, в том числе трое детей, пострадали в результате наезда автомобиля в британском Ньюкасле. В воскресенье автомобиль въехал в группу пешеходов. Версия теракта не рассматривается.

    38
  • Волейбол в грязи
    Последнее обновление: 17:04 25.06.2017
    17:04 25.06.2017

    Болотный волейбол: видео с турнира

    Открытый Чемпионат Санкт-Петербурга по болотному волейболу прошел в деревне Поги Ленинградской области. Смотрите на видео, как спортсмены-любители, утопая в торфе, боролись за победу.

    51
  • Якутская лайка Суутук впервые встретилась с клонированным из ее уха щенком
    Последнее обновление: 21:04 24.06.2017
    21:04 24.06.2017

    Якутская лайка Суутук впервые встретилась с клонированным из ее уха щенком

    Щенок якутской лайки, появившийся в результате операции клонирования, и собака, ставшая донором клеток для операции, впервые встретились в Якутске. Смотрите на видео, как проходило их знакомство.

    58
  • Врачи показали фашистскую пулю, извлеченную спустя 73 года
    Последнее обновление: 17:04 24.06.2017
    17:04 24.06.2017

    Из бедра ветерана спустя 73 года извлекли немецкую пулю: видео из операционной

    Врачи городской больницы №1 города Астаны были шокированы, обнаружив, что причиной отека бедра 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны Балтабая Казиева стала фашистская пуля. Ранение в ногу фронтовик получил в 1944 году. Уникальный случай врачи запечатлели на камеру

    37

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Глава МИД РК Кайрат Абдрахманов
    От Штатов кто?

    Ожидается, что США направят своего высокопоставленного представителя для участия в качестве наблюдателя в очередном раунде переговоров по Сирии.

  • Ремонт в школе. Архивное фото
    Дети не беспокоят!

    Насколько власти Кыргызстана заботятся о психологической, физической, и экологической безопасности детей, рассуждает журналист Тамар Рузиева.

  • РК Искандер-М на учениях в России, архивное фото
    "Безопасная покупка"

    Минск в будущем может рассмотреть возможность покупки у России ракетных комплексов "Искандер".

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Демонстрант с капюшоном стоит возле горящего мотоцикла в столкновениях с ОМОНом во время антиправительственного протеста в Каракасе 22 июня 2017 года
День памяти и скорби, футбол и кино: кадры недели
Часы в подарок: президент наградил Руслана Хашиг
Часы в подарок: президент наградил Руслана Хашиг
Статистика алкоголизма и наркомании в Абхазии
Наркомания и алкоголизм: данные статистики

Соцсети

Sputnikabkhazia