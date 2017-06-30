Паровоз и фуникулер: как действовала новоафонская лесосека 120 лет назад

По легенде, его подарил новоафонским монахам русский царь. Последние семьдесят лет паровоз ржавеет без дела на вершине горы, и на нем пристреливают ружья охотники.

Паровоз ходил двенадцать километров, спускал древесину с высокогорных лесосек до той точки, где ныне стоит на вечном приколе. Там древесину вручную выгружали из вагонов и клали на металлические желоба. Они кое-где еще валяются в лесу. По ним бревна съезжали в вагонетки фуникулера. Канатная дорога была километр длиной и доставляла грузы к складу, который находился у поселка Псырцха.

По легенде, подарил паровоз монахам Александр III в начале девяностых годов XIX века, когда монастырь только строился. Так ли это на самом деле – неизвестно, но легенда жива. Действовала лесная железная дорога до начала Великой Отечественной войны. В конце тридцатых годов проку от нее было мало. Стране требовалось больше сырья, и в горы пошли тракторы, которые выгодно отличались проходимостью, маневренностью и грузоподъемностью. Но, как рассказывают лесники, во время войны для новоафонского паровоза снова нашлась работа. Отправлять тракторы в горы в военных условиях было непозволительной роскошью, а для советского стрелкового оружия требовались приклады. Их делали из абхазской древесины, которую и спускал вниз паровоз. После войны он ржавел в лесу, а местные охотники расстреляли его в решето, пристреливая ружья.

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