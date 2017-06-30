Паровоз, завязший в лесу: подарок императора 120 лет спустя

Существует легенда, что паровоз подарил новоафонским монахам Александр III.

Паровоз ходил двенадцать километров, спускал древесину с высокогорных лесосек. Дальше бревна грузили в вагонетки фуникулера, которые доставляли их к складу у поселка Псырцха.

В последний раз действовала лесная железная дорога во время Великой Отечественной войны. Для советского стрелкового оружия требовались приклады, их делали из абхазской древесины. После войны паровоз стоит на вечном приколе в лесу. Рельсы разобрали еще в 1960-х годах.

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