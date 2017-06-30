В Минтуризма рассказали о переаттестации экскурсоводов в Абхазии

Экскурсоводы должны быть не узконаправленными, а всесторонне развитыми, сказал корреспонденту Sputnik председатель экспертной комиссии по аттестации экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов по туризму Астамур Барциц.

"Всесторонние знания необходимы потому, что экскурсовод — это первое лицо, которое видят туристы. Сегодня у нас день переаттестации, надеюсь, что они пройдут ее, если не пройдут, то они не будут работать. Значит, у них нет знаний, которыми должны обладать", — добавил он.

На переаттестацию пришли 24 человека, не прошедшие испытания с первой попытки. Успешно аттестацию с первого раза прошли 450 человек.