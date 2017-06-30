21:23 30 Июня 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 26°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

В Минтуризма рассказали о переаттестации экскурсоводов в Абхазии

Получить короткую ссылку
13 0 0

Новости

Все новости
Все новости
(1:04 / 8.84Mb / )
Sputnik / Томас ТхайцукБадрак Авидзба
© Sputnik / Томас Тхайцук Бадрак Авидзба

По результатам аттестации экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов по туризму, успешно прошли испытания 450 человек.

Экскурсоводы должны быть не узконаправленными, а всесторонне развитыми, сказал корреспонденту Sputnik председатель экспертной комиссии по аттестации экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов по туризму Астамур Барциц.  

"Всесторонние знания необходимы потому, что экскурсовод — это первое лицо, которое видят туристы. Сегодня у нас день переаттестации, надеюсь, что они пройдут ее, если не пройдут, то они не будут работать. Значит, у них нет знаний, которыми должны обладать", — добавил он.

На переаттестацию пришли 24 человека, не прошедшие испытания с первой попытки. Успешно аттестацию с первого раза прошли 450 человек.

Подробнее читайте здесь>>


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Парламент Южная Осетия Цхинвал
    Решим позже

    Парламент Южной Осетии отложил рассмотрение вопроса о выражении вотума недоверия вице-спикеру Дмитрию Тасоеву.

  • Финансовые операции
    Вышли за рамки

    Доходная часть госбюджета Азербайджана в этом году должна вырасти на 511 миллионов манатов, или на 3,1% . Дополнительные финансы потребовались банковскому сектору.

  • Шоу армянских таразов
    Законсервированная красота

    Ученые обнаружили, что генетический код женской части населения Армении остался практически неизменным за прошедшие восемь тысяч лет.

  • Флаг Сирии
    Примирить всю нацию

    Вопрос создания Сирийского комитета национального примирения может быть в повестке пятой встречи по Сирии в Астане.

  • Президент Алмазбек Атамбаев на церемонии открытия трех многоквартирных жилых домов для сотрудников Министерства чрезвычайных ситуаций
    Вот это подарок

    Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев вручил сотрудникам МЧС ключи от квартир в преддверии их профессионального праздника.

  • Рабочая встреча президента РФ В. Путина с президентом Беларуси А. Лукашенко
    Импортозамещение – наше все

    Президент России Владимир Путин и глава Беларуси Александр Лукашенко начали переговоры в Кремле. По словам Лукашенко, для двух стран самое главное – это импортозамещение, чтобы показать свою самодостаточность.

  • Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации, архивное фото
    Осторожнее на виражах

    Москва озабочена развитием ситуации с правами русскоязычного населения в Латвии, в частности с правом получить образование на родном языке, заявил замглавы МИД России Григорий Карасин, назвав нечеткие законы "чрезвычайно опасным виражом".

  • Флаги НАТО и Литвы, архивное фото
    Совместный шопинг

    Литва и еще 11 стран НАТО планируют в совместно приобретать критическую амуницию для сухопутных войск.

  • Российско-молдавский бизнес-форум в Москве
    Ознакомительная поездка

    В Молдову прибывает делегация одной из крупнейших ассоциаций российских предпринимателей "Деловая Россия".

  • Парламент Южная Осетия Цхинвал
    Решим позже

    Парламент Южной Осетии отложил рассмотрение вопроса о выражении вотума недоверия вице-спикеру Дмитрию Тасоеву.

  • Финансовые операции
    Вышли за рамки

    Доходная часть госбюджета Азербайджана в этом году должна вырасти на 511 миллионов манатов, или на 3,1% . Дополнительные финансы потребовались банковскому сектору.

  • Шоу армянских таразов
    Законсервированная красота

    Ученые обнаружили, что генетический код женской части населения Армении остался практически неизменным за прошедшие восемь тысяч лет.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Царский паравоз на Афонской горе
Паровоз, завязший в лесу: подарок императора 120 лет спустя
Мини-лошадь по кличке Гулливер
Всего 40 сантиметров: как выглядит мини-лошадь по кличке Гулливер
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia