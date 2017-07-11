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Секретные планы: что готовит к новому сезону Абхазский драмтеатр

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© Sputnik / Томас Тхайцук Амра Амичба

На пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия 11 июля рассказали о планах на предстоящий 87 театральный сезон.

Театральный сезон Абхазского драмтеатра длится с сентября по июль. 

Режиссер театра Мадина Аргун сообщила, что запланированы премьеры четырех спектаклей. 

"Есть еще два-три сюрприза, которые мы пока не готовы раскрыть, — сказала Аргун. – Собираемся возродить традицию проведения творческих вечеров, посвященных ныне здравствующим артистам. У всех объемная творческая биография, которая будет интересная зрителям. Также вечера памяти ушедших артистов, которых называют "золотыми" артистами театра. Долгом считаем рассказать про них подрастающему поколению и тем, кто их не знает, чтобы популяризировать их имена".

Еще одним новшеством в Абхазском театре станет просветительские, образовательные проекты – инсценировать школьную программу по абхазской литературе, начиная от 5 до 11 класса. Сейчас идет обсуждение проекта с Министерством образования республики. 

Близок к запуску сайт Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба на трех языка – абхазском, русском и английском языках.

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