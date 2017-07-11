Четыре премьеры и "десерт": итоги 86-го сезона Абхазского драмтеатра

СУХУМ, 11 июл— Sputnik, Амра Амичба. За 86-ой театральный сезон в Абхазском театре состоялись четыре премьеры. Об этом на пресс-конференции в Sputnik сообщил директор театра Адгур Джения.

Зрители увидели спектакль "Пешком" в постановке худрука Валерия Кове, "Дом Бернарды Альба" и сказку "Снежная королева" режиссера Мадины Аргун, спектакль по пьесе Самсона Чанба "Махаджиры" в постановке Алхаса Шамба.

По словам члена художественного совета Романа Асабуа, в театре давно хотели поставить спектакль по пьесе драматурга Самсона Чанба, чьим именем назван Абхазский государственный драмтеатр.

На пресс-конференции отмечалось, что не иссякает интерес к детским представлениям.

© Sputnik / Томас Тхайцук Вся драма в одном акте: "Махаджиры" 9

"Востребована и посещаема детская сказка "Снежная королева". Сложная работа, но благодатная, окупается реакцией зрителей", — заметила режиссер Мадина Аргун.

Часто проходят в Абхазском театре благотворительные показы для подопечных фонда "Ашана", детей из школы-интерната и репатриантов. Детские билеты продают по символической цене в 100 рублей.

"Это мы делаем, чтобы приобщить детей к культуре и воспитать в них любовь к театру, — сказал директор Абхазского театра Адгур Джения. – Мы все живем в Абхазии, и тоже родители, знаем, как сложно всем. Зарабатывание денег для нас не главное".

Актер и режиссер Алхас Шамба назвал отрадным стабильность в посещении зрителями Абхазского театра.

"Зритель привыкает ходить в театр. Наблюдается непрерывность спектаклей, — отметил он. — Перед закрытием театра на ремонт такого не было, спектакли не игрались регулярно. Сейчас же, если, например, заболел актер, исполняющий одну из ведущих ролей, меняется лишь наименование в последовательности, о чем зрители предупреждаются заблаговременно".

"Десертом" театра назвали спектакль "Дом Бернарды Альба" по пьесе Гарсии Лорки, из-за того что его редко показывают зрителям.

"Один раз в месяц играем, чтобы зритель успел соскучиться, — с улыбкой сказала режиссер Мадина Аргун. — Спектакль сложный не только по психологической структуре для актрис, он еще и масштабный по декорациям. Несколько часов должны работать сценические службы, чтобы установить декорации".

Театральный сезон Абхазского драмтеатра длится с сентября по июль. Рассказывая о предстоящем 87-ом сезоне, не раскрывая всех секретов, на пресс-конференции сообщили, что запланированы премьеры 4 спектаклей.

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"Есть еще два-три сюрприза, которые мы пока не готовы раскрыть, — сказала Аргун. – Собираемся возродить традицию проведения творческих вечеров, посвященных ныне здравствующим артистам. У всех объемная творческая биография, которая будет интересная зрителям. Также вечера памяти ушедших артистов, которых называют "золотыми" артистами театра. Долгом считаем рассказать про них подрастающему поколению и тем, кто их не знает, чтобы популяризировать их имена".

© Sputnik / Илона Хварцкия Два часа в "Доме Бернарды Альба" 11

Еще одним новшеством в Абхазском театре станут просветительские, образовательные проекты – планируется инсценировать школьную программу по абхазской литературе. Сейчас идет обсуждение с министерством образования республики.

Близок к запуску сайт Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба на трех языка – абхазском, русском и английском.

"Шаблонов сайтов много, но Абхазский драмтеатр не может позволить себе вольность воспользоваться ими. Он должен быть безукоризненным, раз мы его создавали в течение двух лет, — отметила Мадина Аргун. — Помимо информации о репертуаре там будет исчерпывающая информация, развернутая история о театре и его работниках, о театральном искусстве Абхазии в целом".

Также актер Даур Арухаа поделился, что планируется открытие музея Абхазского театра.

"Старые афиши, фотографии легендарных актеров, современные фотографии о том, как проходят репетиции спектаклей. Все это, думаю, зрители захотят посмотреть до или после спектаклей", — уверен Арухаа.

Отвечая на вопрос о статистике посещаемости, директор Абхазского театра Адгур Джения привел следующие цифры: в 2014 году за театральный сезон в театре побывало чуть больше 800 человек, 2015 году – почти 6 тысяч, а в 2016 уже свыше 11 тысяч зрителей за театральный сезон. При этом и доходы театра увеличились с 170 тысяч рублей в 2014 году до двух с половиной миллионов рублей в 86-м театральном сезоне.