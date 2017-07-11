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Очамчырцы поют на одной сцене: Шоуа из "Непары" и Лера Адлейба в Сухуме

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© Sputnik / Илона Хварцкия Амра Амичба

В Сухуме в Абхазской госфилармонии имени Раждена Гумба в понедельник 10 июля прошел концерт группы "Непара".

Но для зрителей пел только Александр Шоуа. Виктория Талышинская вышла на сцену, но не промолвила и словечка. По словам Шоуа, Вика болела. Он сопроводил ее в зрительный зал. 

А Александр Шоуа был неподражаем. Два часа живого вокала, виртуозные пассажи, игра голосом, переходы от низких нот к высоким, и наоборот. Каждую импровизацию зал встречал аплодисментами.

"Плачь и смотри", "Чужая семья", "Они знакомы давно", "Другая причина" и многие другие песни группы "Непара»" звучали в филармонии в одиночном исполнении солиста Александра Шоуа. Зал подпевал, запевая не только припевы, но и целые куплеты. И превалировали, конечно же, женские голоса. 

В качестве специального гостя на концерте выступила победительница совместного музыкального проекта НТВ и информационного агентства и радио Sputnik "Ты супер!" Валерия Адлейба. 

Валерия Адлейба подарила зрителям песню из репертуара Уитни Хьюстон "I have nothing".

На сцене филармонии с Шоуа выступали клавишник Дмитрий Шатилин, гитарист Михаил Дмитриев, за ударными и бас-гитарой были абхазские музыканты Анри Гумба и Алмасхан Марколия. 

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