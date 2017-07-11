"Непара" без пары и Лера: концерт в филармонии

Почему Александр Шоуа выступал один и из-за чего специальный гость концерта Валерия Адлейба не сразу смогла начать петь, в материале корреспондента Sputnik Амры Амичба.

В Абхазской филармонии был аншлаг. Приставных стульев всем желающим не хватило, зрители стояли по бокам рядов вплоть до сцены. После двадцатиминутного ожидания на сцену вышел один из солистов группы "Непара" — Александр Шоуа, а уже после приветствия с залом к нему присоединилась вторая участница группы — Виктория Талышинская.

"Виктория не в настроении. Она не может с вами поздороваться, не может ничего сказать. Но в этом есть глубокий смысл: она болеет. Пересилила себя, чтобы выйти на сцену. Мы не могли, как некоторые, схалтурить и поставить для вас фонограмму. У нас ее просто нет, да никогда и не было. Поэтому буду петь сегодня для вас только я. Мне будет приятно петь для тебя, Виктория", — сказал Шоуа, и с этими словами сопроводил коллегу в зрительный зал.

Так Виктория Талышинская и просидела весь концерт в качестве зрителя.

А Александр Шоуа был неподражаем. Два часа живого вокала, виртуозные пассажи, игра голосом, переходы от низких нот к высоким, и наоборот. Каждую импровизацию зал встречал аплодисментами.

© Фото: Антон Девяткин Показывай всем зубы: Александр Шоуа дал советы Валерии Адлейба

"Приезд домой и выступление в Абхазии всегда волнительно, — признался со сцены Александр Шоуа. – С ответственностью отношусь к выступлениям, чтобы все звучало хорошо. Не удивляйтесь, что на сцене лишний предмет (на пюпитре стоял айпад – ред.), я не знаю партии Виктории в песнях, потому мне придется заглядывать в шпаргалку".

С Шоуа выступали клавишник Дмитрий Шатилин, гитарист Михаил Дмитриев, за ударными и бас-гитарой были абхазские музыканты Анри Гумба и Алмасхан Марколия.

Сюрпризом, которого не было в программе концерта, стала итальянская песня, которую Александр Шоуа исполнил почти акапельно, только в сопровождении клавишных. Возгласы "Браво!" сорвал певец своим мастерством.

"Плачь и смотри", "Чужая семья", "Они знакомы давно", "Другая причина" и многие другие композиции "Непары" звучали необычно в одиночном исполнении Александра. Зал подпевал, подхватывая не только припевы, но и целые куплеты. Превалировали, конечно же, женские голоса.

© Sputnik / Илона Хварцкия Концерт группы "Непара" в Абхазской государственной филармонии в Сухуме

К завершению концерта, представляя специального гостя, Шоуа заметил, что в небольшом абхазском городке (Очамчыра – ред.) "на один квадратный дециметр приходится 20 человек", которые занимаются творчеством.

"Сегодня там есть Валерия Адлейба. Для меня большая честь пригласить ее на сцену", — сказал певец, и на сцену вышла скромная победительница шоу "Ты супер!". Лера была в нежно-розовом платье.

Но ей долго не давали начать петь. Зрители отчаянно аплодировали той, которая доставила огромную радость и чувство гордости за страну, став лучшей исполнительницей в совместном музыкальном проекте НТВ и информационного агентства и радио Sputnik "Ты супер!".

© Sputnik / Илона Хварцкия Валерия Адлейба выступает на концерте группы "Непара" в Абхазской государственной филармонии в Сухуме

Валерия Адлейба подарила зрителям песню из репертуара Уитни Хьюстон "I have nothing". После выступления ее буквально завалили цветами. Она не могла удержать все букеты.

"Лера, чуть не плача, сказала мне: "Помогите, помогите, я не могу удержать все подарки!". Какая она хрупкая и нежная", — сообщила одна из зрительниц в зале.

А концерт "Непары" завершила лирическая песня "Милая".