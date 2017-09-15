Сухумскую крепость расчистили, раскопали: студенты ищут артефакты

Археологическая практика студентов первого курса исторического факультета Абхазского государственного университета подошла к концу. За две недели, проведенные на территории Сухумской крепости, студенты приобщились к городским древностям, освоили методику работы с культурным слоем, расчищали остатки каменных сооружений.

Территория Сухумской крепости – это базовый памятник для проведения археологической практики на историческом факультете АГУ, сообщил археолог, кандидат исторических наук, декан исторического факультета Алик Габелия.

Сухумская крепость – одна из самых значительных достопримечательностей столицы. На этом объекте найдены такие памятники, как квартал римско-византийской эпохи, латинская надпись, плита с древнегреческой надписью датируется I веком нашей эры.

Также во время археологической практики студентов исторического факультета АГУ на территории Сухумской крепости была найдена деталь, как предполагают историки, надгробного сооружения владетельного князя Абхазии конца ХVIII — начала XIX века Келешбея Чачба.

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