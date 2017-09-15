Сухумскую крепость расчистили, раскопали: студенты ищут артефакты

Территория Сухумской крепости – это базовый памятник для проведения археологической практики на историческом факультете АГУ, сообщил археолог, кандидат исторических наук, декан исторического факультета Алик Габелия.
Сухумская крепость – одна из самых значительных достопримечательностей столицы. На этом объекте найдены такие памятники, как квартал римско-византийской эпохи, латинская надпись, плита с древнегреческой надписью датируется I веком нашей эры.
Также во время археологической практики студентов исторического факультета АГУ на территории Сухумской крепости была найдена деталь, как предполагают историки, надгробного сооружения владетельного князя Абхазии конца ХVIII — начала XIX века Келешбея Чачба.