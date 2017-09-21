Военный дар: церемония передачи техники Минобороны Абхазии от России

Военное имущество было передано Российской Федерацией Министерству обороны Республики Абхазии в рамках практической реализации Соглашения об объеденной группировке войск, подписанного 21 ноября 2015 года.

На официальной церемонии в штабе Минбороны Абхазии заместитель командующего Южного военного округа по вооружению Рамзес Набиев отметил, что Абхазия и Россия приступили к практической реализации Соглашения об объеденной группировке войск.

"Перед нами стоит общая задача по поддержанию мира и безопасности, и сегодня мы делаем очередной шаг в этом направлении. Передача военного имущества – это первый этап нашей совместной работы", — сказал Набиев и от имени Минобороны РФ выразил благодарность министру обороны Абхазии Мирабу Кишмария.

Защищенность и уверенность в своих государственных границах – это основа развития любой страны и спокойствия ее граждан, отметил в своей речи вице-президент Абхазии Виталий Габния.

"Вопросы обороны и безопасности первичны в деле реализации и становлении Абхазии. Базовый договор о союзничестве и стратегическом партнерстве дает возможность реализовать наши договоренности в деле", — заявил вице-президент.