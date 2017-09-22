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Зритель выбирает: кому в РУСДРАМе отдали свои симпатии театралы Абхазии

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© Sputnik. Томас Тхайцук

36 театральный сезон в Русском драматическом театре имени Фазиля Искандера завершился спектаклем "Пять вечеров".

В Русском драматическом театре спектаклем "Пять вечеров" и церемонией награждения актеров завершился 36 театральный сезон. В течение 36 театрального сезона года зрители Государственного Русского театра драмы имени Фазиля Искандера голосовали за своих любимых актеров и понравившиеся проекты. 

Номинацию "Лучшая мужская роль" зрители присудили Джамбулу Жордания за исполнение роли Джека Гейбла в спектакле "Примадонны" и "Лучшая женская" роль Анне Герюгян за роль Тамары в спектакле "Пять вечеров".

В номинациях "Лучшая женская и лучшая мужская роль второго плана" зрители выбрали Рубена Депеляна за роль Томмазино в спектакле "Рождество в доме Купьело" и Симону Спафопуло за роль Зои в спектакле "Пять вечеров".

Лучшим спектаклем сезона выбрали постановку "Примадонны" Сергея Ефремова. А лучшим театральным проектом "РУСДРАМ-OPERA" Ираклия Хинтба. 

Директором театра Ираклием Хинтба также была отмечена актерская игра Армена Амирбекяна. 

Подробнее читайте в материале Сарии Кварацхелия>>

По мнению Петербургского театрального критика Оксаны Кушляевой, "Пять вечеров" в исполнении актеров Русского драматического театра – это действительно любопытная и новая трактовка пьесы Александра Володина. 

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