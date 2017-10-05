Огонь, вода и ржавые трубы: как в Сухуме ремонтируют водовод

5 октября в Сухуме отключили воду из-за ремонта трубы на одном из главном водоводе города, который обеспечивает водой центральный район города, горную часть, ВИЭМ и Старый поселок.

По словам директора водоканала Тенгиза Квициния, трубы уж старые и время от времени не выдерживают сильного напора воды.

"Трубы были проложены еще в 70-х годах. Прошло уже более 60 лет, а они ни разу не менялись. Естественно, будет прорывать", — говорит Квициния.

Помимо главного водовода, по словам директора "Водоканала", работы ведутся еще в трех местах.

"На улице Имама Шамиля, на 30 сентября и на головном сооружении насосной станции "Водоканал". Мы до этого дали объявление, что вода будет отключена до вечера", — говорит он.

Водоснабжение в Сухуме возобновится в 20.00.

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