Бердымухамедов подарил щенка Путину

Бердымухаммедов подарил Путину щенка алабая по кличке Верный.

"Я вас от души поздравляю, желаю вам, конечно, крепкого здоровья, успехов, всех наилучших благ", — сказал он Путину в начале встречи.

Щенка принесли в переноске в зал, где происходила встреча президентов. Бердымухамедов достал алабая из переноски и подарил его Путину.

Российский лидер известен как любитель собак, и многие представители иностранных государств дарят ему щенков. Так, в 2012 году глава префектуры Акита (Япония) подарил Путину акита-ину, а в 2010-м премьер Болгарии Бойко Борисов преподнес президенту щенка болгарской овчарки.