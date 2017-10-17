Миф и реальность нищеты в Абхазии: благотворители обменялись мнениями в Sputnik

Исполнительный директор благотворительной общественной организации "Киараз" Камма Гопия отметила, что основная причина нищеты в Абхазии – это безработица. По ее словам, наличие в стране подобной благотворительной организации — показатель того, что есть уязвимые слои населения, которых можно назвать, к сожалению, нищими.

Мадина Бигвава рассказала о деятельности благотворительного движения "Послы доброй воли Абхазии" в деле помощи малоимущим слоям населения — об открытии Полок добра в городах республики.

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