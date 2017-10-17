Главный вуз Абхазии: как АГУ отпраздновал свое 85-летие

Торжественная встреча, посвященная 85-летнему юбилею Абхазского государственного университета, состоялась во вторник в АГУ.

В этом году исполнилось 85 лет Абхазскому государственному университету. На торжество, посвященное этому событию, в главный вуз страны приехали представители различных университетов со всей России, в том числе Северо-Кавказских вузов и Южной Осетии.

Перед началом праздничной встречи участники торжества возложили цветы и поклонились месту, где будет установлен памятник погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.

Абхазский государственный университет основан постановлением Наркомпроса Абхазии от 4 февраля 1932 года как Агропедагогический институт. В 1933 году был преобразован в Сухумский государственный педагогический институт имени А. М. Горького. В 1979 году реорганизован в АГУ.

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