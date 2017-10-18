"Трави его!": как выводят мраморного клопа на цитрусовых плантациях в Абхазии

Цитрусовые плантации в Гулрыпшском районе обработали специальными химикатами от мраморного клопа, сказал начальник Управления сельского хозяйства администрации района Рафик Григорян.

"Мраморный клоп в этом году, как и в прошлом, нанес большой вред цитрусовым плантациям, особенно в ранней стадии цветения и сейчас, в период созревания плодов. Очень много цитрусовых осыпалось в связи с тем, что клоп высасывает сок, и плоды осыпаются, становятся твердыми", — добавил он.

Но не все производители восприняли угрозу серьезно, отметил специалист.

Достичь прошлогоднего уровня урожая в 12 тысяч тонн в частном секторе и на плантациях в этом году будет трудно, считает он. По его словам, пока нельзя с точностью сказать, какой объем урожая будет в Гулрыпшском районе, комиссия по определению урожая еще не провела работу.

Всего в Гулрыпшском районе 235 гектаров цитрусовых.

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