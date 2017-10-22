Ручки, ножки и много холлофайбера: домашние куклы Ольги Кварчия

Ольга Кварчия на первом этапе своей работы рисует эскизы кукол и готовит специальные выкройки, чтобы у ее творений были пропорции и изгибы, как у людей.

"Вот эта половинка выкройки уже имеет нужную форму талии, к ней мы пришиваем ножки и ручки, и вот — у нас уже готовое тело. Всем игрушкам я делаю пальцы на руках и ногах, чтобы все было, как у людей. А для того чтобы она была объемной, мы заполняем ее холлофайбером. Эта часть работы самая кропотливая и длится долго. Сшить куклу не так просто, работа над одним экземпляром занимает неделю. Самый интересный процесс — это рисовать и одевать куклу. Всю одежду, от кофточек до туфель, я делаю сама", — рассказывает кукольница.

Кропотливая работа кукольниц требует усидчивости. Все швы должны быть ровными, если что-то не получается, Ольга Кварчия распарывает сделанную работу и начинает все сначала.

Туфельки для своих творений Ольга делает из натуральной кожи. Подошву использует также настоящую, все необходимое сырье закупает у сапожников и работу делает, учитывая все правила этого ремесла.

Ольга Кварчия мечтает о расширении своего маленького дела. В будущем из полимерной глины она планирует лепить руки и лица своим куклам, выставлять работы и развивать свое мастерство.

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