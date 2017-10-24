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"Ревизор" откроет 37 сезон: в РУСДРАМе рассказали о премьере

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© Sputnik. Бадрак Авидзба

Пресс-конференция, посвященная открытию 37 сезона Русского театра драмы, состоялась во вторник 24 октября.

37 сезон Государственного Русского театра драмы имени Фазиля Искандера объявил открытым гендиректор театра Ираклий Хинтба на пресс-конференции 24 октября.

"Мы открываем сезон спектаклем "Ревизор" в постановке Андрея Тимошенко, я очень надеюсь на то, что наш спектакль оправдает ожидания зрителей. На мой взгляд, получается очень интересная работа. Прекрасно то, что мы уходим от простой и примитивной иллюстративности, театр — это не литература, не кино, театр — это театр. В театре важно разбудить спящие смыслы", — добавил Хинтба.

Министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия отметила, что 2017 год для театра был новым этапом.

"Новая жизнь театра уже сложилась, обозначен вектор, идет развитие, а теперь мы в ожидании очень успешных и интересных проектов. Я посмотрела план театра, в 2018 будет идти сто спектаклей, это фантастический результат, потому что у нас не такая большая страна", — отметила министр.

Режиссер спектакля "Ревизор", который откроет 37  сезон в РУСДРАМе, Андрей Тимошенко поблагодарил за то, что его пригласили ставить именно этот спектакль.

"У каждого режиссера есть какие-то пьесы, которые он мечтает поставить, и он их откладывает. В силу каких-то обстоятельств не получается их сделать. Мне кажется, что время в РУСДРАМе очень быстро пролетает. Год назад мы выпускали премьеру "Рождество в доме Купьело", а у меня полное ощущение, что это было совсем недавно», — говорит режиссер.

Режиссер из Архангельска Андрей Тимошенко впервые поставил спектакль в Русском драматическом театре имени Фазиля Искандера осенью 2016 года. "Ревизор" – вторая постановка Тимошенко на абхазской сцене.


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