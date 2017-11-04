Индейцы, ножи и авантюра: чем театр "Мастерская" удивил абхазского зрителя

Детский спектакль Санкт-Петербургского театра "Мастерская" "Том Сойер" по одноименному роману Марка Твена переполнил зал РУСДРАМа. В театр пришло зрителей, наверное, больше, чем ожидалось: начиная от самых юных и заканчивая взрослыми.

Сразу после входа в партер зритель погружается в эпоху Марка Твена: Америка 1870-х, джаз, контрабас, гитара, юноши в коротких штанишках чуть ниже колена, чулках и башмаках, девушки в длинных панталонах с оборками, выглядывающими из под платьев, у дам же длинные платья и чепчики. Костюмы, словом, аутентичны и вполне передают дух эпохи.

Декорации очень просты, но в то же время понятны каждому: на заднике сцены полнолуние, посередине – три передвижных квадратных щита, столы–стулья-кровати, пианино и бочка — жилье Гека. Это все и есть Санкт-Петербург на Миссисипи.

Подробнее в материале Сарии Кварацхелия>>