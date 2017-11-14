Очень разное кино: организаторы рассказали о программе фестиваля "Кунаки" в Сухуме

В мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия во вторник 14 ноября прошла пресс-конференция, посвященная предстоящему XI Северокавказскому открытому фестивалю кино и телевидения "Кунаки".

Из 247 заявок в этом году в конкурсную программу фестиваля отобрана 51 картина в трех номинациях: полнометражные документальные фильмы, короткометражные документальные фильмы и телевизионные фильмы (программы).

Директор Кинофестиваля "Кунаки" Ильяс Богатырев убедительно пригласил абхазскую аудиторию на просмотры фестивальных фильмов, каждый день с 15 ноября с 10 до 14 часов, и с 16 часов до 20 часов.

"Расписание было разложено таким образом, чтобы зритель почувствовал себя как на американских горках, настолько разные эмоции вызывают картины", — отметил он.

По мнению Богатырева, фестиваль – не только возможность посмотреть, что и как снимают, но и пообщаться с авторами и заложить основу новым творческим контактам.

Международный открытый XI Северокавказский фестиваль кино и телевидения "Кунаки" пройдет в Сухуме с 15 по 20 ноября.

Информационным партнером кинофестиваля «Кунаки» выступает информагентство и радио Sputnik Абхазия.

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