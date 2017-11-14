Жизнь не сахар: что абхазские врачи предлагают диабетикам

Всемирный день борьбы с сахарным диабетом отмечается ежегодно 14 ноября. О том, как отмечают этот день в Абхазии, смотрите на нашем видео.

Уже второй год во Всемирный день борьбы с сахарным диабетом медицинское управление Министерства внутренних дел Абхазии проводит бесплатную акцию "Школа сахарного диабета. Ранняя диагностика и лечение сахарного диабета".

Начальник медицинского управления МВД Русудан Габлая говорит, что люди, больные сахарным диабетом, осознают риски для своего здоровья и обращаются к врачам.

"Эта акция у нас проводится уже второй год в этот день. Люди осознают, насколько важна эта проблема, во второй час работы к нам уже 18 человек пришли. День только начался, ожидаем еще больше людей", — отметила она.

Вместе с этим Русудан Габлая отмечает ежегодный рост количества больных сахарным диабетом.

Всемирный день борьбы с сахарным диабетом отмечается ежегодно 14 ноября. В этот день родился канадский врач и физиолог Фредерик Бантинг, который вместе с врачом Чарльзом Бестом сыграл решающую роль в открытии в 1922 году инсулина — лекарства, спасающего жизнь людям, больным диабетом.

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