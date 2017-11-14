Дракон и танцующий кот: чем Абхазский драмтеатр удивлял юного зрителя

В Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба отгремела премьера детского спектакля "Пастух и кот". Название спектакля менялось в ходе репетиции. Сначала было "Тот, кто съел великана".

Около трех месяцев труппа театра готовилась к выходу перед юным зрителем. В премьерном спектакле Абхазского драмтеатра в основном сыграли молодые актеры, которые этим летом завершили свое обучение в Питере и вернулись в Абхазию. "Пастух и кот" – первый проект, осуществляемый вместе с ними.

Сюжет спектакля классический для сказки: пастух влюбляется в принцессу, но из-за социального неравенства он не решается признаться в своих чувствах, сталкивается с непреодолимой на первый взгляд, преградой в лице великана, но ему помогает сообразительный кот, великан умирает не без помощи кота, пастух и принцесса заключают мезальянс.

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