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Серийный убийца Чарльз Мэнсон умер в тюрьме США в возрасте 83 года

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Associated Presss

Возглавляемая им группировка "Семья" в 1969 году убила супругу режиссера Полански - актрису Шэрон Тейт и четырех ее гостей.

Считается, что группировка "Семья", включая самого Мэнсона, причастна к 35 убийствам. Он и три его сообщницы изначально были приговорены к смертной казни, однако избежали ее благодаря временной отмене высшей меры наказания в Калифорнии в 1972 году.

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