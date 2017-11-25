Танцующий рыбак: Леон Капба рассказал, с чем выступит в "Ты супер!Танцы"

Участник Международного конкурса "Ты супер! Танцы" Леон Капба выступит в четвертьфинале проекта в субботу 25 ноября.

В субботу 25 ноября на канале НТВ состоится показ четвертьфинала Международного конкурса "Ты супер! Танцы", в котором выступит участник из Абхазии Леон Капба.

"Я сегодня буду танцевать контемп, это современный танец. Мы тренировали этот танец месяц, современный танец исполнять, конечно, сложнее, но мне это нравится, поэтому я стараюсь. Я буду сегодня в образе рыбака", — рассказал Леон Капба.

Абхазская участница Международного конкурса "Ты супер! Танцы" Милена Тачулия выступила в четвертьфинале проекта 11 ноября и вышла в полуфинал проекта.

Международный конкурс "Ты супер! Танцы", проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и подарит детям шанс исполнить заветные мечты.

За Леона Капба отдали свои голоса более 17 400 человек. Проголосовать за Леона можно здесь >>

За Милену Тачулия уже проголосовали более 44 875 пользователей. Проголосовать за Милену можно здесь >>