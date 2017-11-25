Знатный улов: Леон Капба прошел в полуфинал "Ты супер! Танцы"

Участник Международного конкурса "Ты супер! Танцы" Леон Капба выступил в четвертьфинале проекта в субботу 25 ноября.

Абхазский участник Международного конкурса "Ты супер! Танцы" Леон Капба вышел в полуфинал проекта в субботу 25 ноября.

"Я очень рад, что попал в полуфинал проекта и к Папунаишвили", — сказал после выступления в четвертьфинале Леон Капба.

Леон Капба выступил в четвертьфинале музыкального шоу "Ты супер! Танцы" в танцевальном направлении контемп в образе рыбака.

Международный конкурс "Ты супер! Танцы", проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и подарит детям шанс исполнить заветные мечты.

Абхазская участница Международного конкурса "Ты супер! Танцы" Милена Тачулия выступила в четвертьфинале проекта 11 ноября и вышла в полуфинал проекта.