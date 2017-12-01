Спокойный Глюк и зажигательный Маркес: чем Piano Duo удивлял зрителя

Второй дуэтный концерт Piano Duo Заслуженной артистки Абхазии Нинель Бжания и пианистки Гулизы Авидзба стал одним из самых ожидаемых событий ноября для абхазской публики. После первого выступления фортепианного дуэта в 2016 году, зрители с нетерпением

ждали очередного. И в этот раз классическая игра Piano Duo собрала полный зал Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба. Концерт состоял из новой программы – произведений Баха, Штрауса, Сен-Санса, Глюка, Артуро Маркеса.

В очередном выступлении приняли участие музыканты из симфонического оркестра Республики Адыгея, так как многие произведения из репертуара рассчитаны на большой состав музыкантов.

Подробнее читайте здесь >>