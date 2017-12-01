15:41 01 Декабря 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 14°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

Спокойный Глюк и зажигательный Маркес: чем Piano Duo удивлял зрителя

Получить короткую ссылку
17 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Sputnik / Томас Тхайцук / Сария Кварацхелия

Второй дуэтный концерт Piano Duo состоялся в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба 30 ноября.

Второй дуэтный концерт Piano Duo Заслуженной артистки Абхазии Нинель Бжания и пианистки Гулизы Авидзба стал одним из самых ожидаемых событий ноября для абхазской публики. После первого выступления фортепианного дуэта в 2016 году, зрители с нетерпением

ждали очередного. И в этот раз классическая игра Piano Duo собрала полный зал Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба. Концерт состоял из новой программы – произведений Баха, Штрауса, Сен-Санса, Глюка, Артуро Маркеса.

В очередном выступлении приняли участие музыканты из симфонического оркестра Республики Адыгея, так как многие произведения из репертуара рассчитаны на большой состав музыкантов.

Подробнее читайте здесь >>




Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Как создавалось Национальное Телевидение
    Первый национальный

    Первый национальный телеканал "Осетия-Ирыстон" начал вещание по спутниковой связи 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

  • Срубаемое дерево, фото из архива
    Пустить на уголь

    Проверки Минэкологии помогли найти лиц, незаконно вырубавших ценные породы деревьев в азербайджанских лесах и перерабатывавших их в древесный уголь.

  • Вино
    Винные реки

    Винные заводы Армении посещает почти 120 тысяч туристов в год, экспорт напитка за рубеж растет, основной покупатель – Россия.

  • Маленький гражданин Казахстана с флагом страны
    День президента

    Казахстанцы шестой год подряд отмечают День Первого Президента страны – почему праздник в честь Нурсултана Назарбаева установили в начале зимы?

  • Взрывчатка. Архивное фото
    "Взрывной" Кыргызстан

    В Кыргызстане будут производить взрывчатку – строительство завода уже завершено, ведутся переговоры о сертификации продукции.

  • Грибы лисички
    Ядерный гриб

    Партия белорусских грибов, загрязненных цезием-137, обнаружена во Франции – их могли собрать в зоне, пострадавшей от Чернобыльской аварии.

  • Как создавалось Национальное Телевидение
    Первый национальный

    Первый национальный телеканал "Осетия-Ирыстон" начал вещание по спутниковой связи 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

  • Срубаемое дерево, фото из архива
    Пустить на уголь

    Проверки Минэкологии помогли найти лиц, незаконно вырубавших ценные породы деревьев в азербайджанских лесах и перерабатывавших их в древесный уголь.

  • Вино
    Винные реки

    Винные заводы Армении посещает почти 120 тысяч туристов в год, экспорт напитка за рубеж растет, основной покупатель – Россия.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Леон Капба
Осень в Абхазии: события и люди
Mercedes-Benz представила суперкар Project One
Компания Mercedes-Benz представила суперкар Project One
Университеты России
Проект Лучшие вузы России: выбери свой

Соцсети

Sputnikabkhazia