Спасибо за Викторию: жителей села Лыхны наградили за спасение леопарда

Переднеазиатский леопард из российской программы восстановления популяции этого редкого животного, воровавший домашних кур в абхазском селе Лыхны, был пойман местными жителями 15 ноября 2017 года и отправлен в Сочи.

Вадиму Хинтба и еще нескольким жителям села Лыхны, которые поймали одного из трех переднеазиатских леопардов, выпущенных в Кавказские горы в 2016 году, вручили благодарственные письма от имени министра природных ресурсов и экологии России Сергея Донского и памятные грамоты Всемирного фонда дикой природы в четверг 7 декабря.

"Хочу выразить благодарность от руководства министерства природных ресурсов в адрес жителей села Лыхны, непосредственно Вадиму Хинтба, который организовал эту работу и за то, что кошка была поймана без причинения вреда", — сказал замдиректора департамента Государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды РФ Рустам Рабаданов.

Вадим Хинтба признался, что не считает себя героем.

"Для меня большая честь участвовать во всем этом. На самом деле, я не считаю себя героем. Считаю, что каждый из нас должен так думать и относиться к нашей кормилице-природе бережно", — сказал он Хинтба.

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