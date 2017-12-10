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Абаза всего мира объединяйтесь: участники Конгресса народа Абаза встретились в Лыхны

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© Sputnik. Сария Кварацхелия

Президент Абхазии и участники VII съезда Всемирного Конгресса Абхазо-абазинского (абаза) народа посетили исторические села Гудаутского района – Лыхны и Дурипш.

Участники конгресса и президент Абхазии по прибытии, первым делом приветствовали жителей Лыхны, которые встречали гостей с улыбкой и чувством ностальгии.

"Миссия всех наших братьев и сестер, которые приехали на этот Конгресс – плотно пообщаться, услышать их чаяния, их надежды. Мы будем объединять народ Абаза по всему миру, будем укреплять наши отношения с ними, где бы они не находились. Будем все вместе делать так, чтобы Абхазия развивалась экономически, а также будем делать все, чтобы каждый, кто хочет приехать на историческую Родину, мог сделать это", — сказал избранный 8 декабря 2017 года председателем Высшего совета организации Мусса Экзеков.

Секретарь Ассоциации Абхазо-абазинского народа Инар Гицба отметил, что VII Всемирный Конгресс Абхазо-абазинского народа охватил множество вопросов, касающихся развития абхазского языка и взаимоотношений между народами Абаза, проживающими в разных странах мира.

Подробнее читайте в материале Sputnik>>

 




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