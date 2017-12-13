Двойное убийство в районе Гумисты: кадры с места преступления

По предварительным данным, огонь по "Мерседесу" велся с расстояния в несколько десятков метров из машины, которая стояла у обочины во встречном направлении. От других комментариев следователи пока воздерживаются.
Обстрелянный "Мерседес" двигался в направлении из Сухума в Гудауту.
Как сообщает пресс-слуба МВД, при обстреле погибли Павел Ардзинба и Дмитрий Хагба.
В сухумском морге Sputnik подтвердили, что с места происшествия поступили два тела с огнестрельными ранениями. Расследование двойного убийств взяла на себя Генеральная прокуратура Абхазии.