МВД Абхазии подтвердило гибель Павла Ардзинба при обстреле "Мерседеса"

Автомобиль "Мерседес" был обстрелян в районе Гумисты в пригороде Сухума около 17:00 в среду 13 декабря.

СУХУМ, 13 дек — Sputnik, Бадри Есиава. В результате обстрела "Мерседеса" погибли два человека, по предварительным данным, Павел Ардзинба и Дмитрий Хагба. Об этом сообщает пресс-служба МВД Абхазии.

На месте преступления работают оперативные подразделения МВД, следственная группа прокуратуры Сухумского района, экспертно-криминалистическая лаборатория.

Обстрелянный "Мерседес" двигался в направлении из Сухума в Гудауту. По предварительным данным, огонь велся с расстояния в несколько десятков метров из машины, которая стояла у обочины во встречном направлении.

© Sputnik / Томас Тхайцук "Мерседес", по первым данным, расстреляли из автомобиля на обочине

Павел Ардзинба родился в 1951 году в Гудауте. Участвовал в Отечественной войне народа Абхазии. Занимал пост заместителя министра обороны по вооружению и технике. Занимал должность президента абхазо-турецкой фирмы "Абтур".

26 сентября 2017 года Павел Ардзинба, объявленный в международный розыск в связи с уголовным делом о покушении на жизнь экс-президента Александра Анкваба и убийства двух офицеров Государственной службы охраны, добровольно явился в Следственное управление Генеральной прокуратуры Абхазии.

Ардзинба был задержан, допрошен по существу обвинения. Решением суда он был отпущен под залог и подписку о невыезде.

Дмитрий Хагба родился в 1975 году, был участником Отечественной войны народа Абхазии.