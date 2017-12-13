19:36 13 Декабря 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 7°C
Прямой эфир
Поиск
Фото с места обстрела автомобиля в районе Гумисты

МВД Абхазии подтвердило гибель Павла Ардзинба при обстреле "Мерседеса"

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
469 0 0

Автомобиль "Мерседес" был обстрелян в районе Гумисты в пригороде Сухума около 17:00 в среду 13 декабря.

СУХУМ, 13 дек — Sputnik, Бадри Есиава. В результате обстрела "Мерседеса" погибли два человека, по предварительным данным, Павел Ардзинба и Дмитрий Хагба. Об этом сообщает пресс-служба МВД Абхазии. 

Кадры с места преступления смотрите здесь >>

На месте преступления работают оперативные подразделения МВД, следственная группа прокуратуры Сухумского района, экспертно-криминалистическая лаборатория.

Обстрелянный "Мерседес" двигался в направлении из Сухума в Гудауту. По предварительным данным, огонь велся с расстояния в несколько десятков метров из машины, которая стояла у обочины во встречном направлении.

Фото с места обстрела автомобиля в районе Гумисты
© Sputnik / Томас Тхайцук
"Мерседес", по первым данным, расстреляли из автомобиля на обочине

Павел Ардзинба родился в 1951 году в Гудауте. Участвовал в Отечественной войне народа Абхазии. Занимал пост заместителя министра обороны по вооружению и технике. Занимал должность президента абхазо-турецкой фирмы "Абтур".

26 сентября 2017 года Павел Ардзинба, объявленный в международный розыск в связи с уголовным делом о покушении на жизнь экс-президента Александра Анкваба и убийства двух офицеров Государственной службы охраны, добровольно явился в Следственное управление Генеральной прокуратуры Абхазии.

Ардзинба был задержан, допрошен по существу обвинения. Решением суда он был отпущен под залог и подписку о невыезде.

Дмитрий Хагба родился в 1975 году, был участником Отечественной войны народа Абхазии.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Фуры на трассе, архивное фото
    Единое таможенное

    Казахстан ратифицировал договор о Таможенном кодексе ЕАЭС – соответствующий закон подписал президент страны Нурсултан Назарбаев.

  • Питьевая вода. Архивное фото
    Великая засуха

    В восточной части Бишкека 14 декабря временно прекратится подача питьевой воды: сотрудники ТЭЦ будут демонтировать врезки на водопроводе.

  • Президенты РФ и Беларуси В. Путин и А. Лукашенко на заседании ВГС Союзного государства
    Серьезный диалог

    Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время планирует встретиться с Владимиром Путиным, и анонсировал серьезный диалог.

  • Судебный молоток
    Посмотрите вы!

    Депутат Европарламента предложил премьеру Латвии отправить школьную реформу на экспертизу Венецианской комиссии Совета Европы.

  • Посольство России в Литве, архивное фото
    Вопреки договоренностям

    Посольство России в Литве заявило, что Вильнюс вопреки договоренностям мешает благоустройству советских захоронений на территории республики.

  • Президент Молдовы Игорь Додон
    Приглашение принято

    Молдавский лидер Игорь Додон принял приглашение президента России Владимира Путина принять участие в саммите глав стран СНГ 26 декабря в Москве.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Международная выставка кошек в Москве
Кошки в моде: самые популярные породы
Двойное убийство в районе Гумисты: кадры с места преступления
Двойное убийство в районе Гумисты: кадры с места преступления
Как правильно надевать джинсы
Как носить джинсы зимой: подворачиваем брюки

Соцсети

Sputnikabkhazia