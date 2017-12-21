Второй срок и криптовалюта: президент Абхазии подвел главные итоги

Президент Абхазии Рауль Хаджимба провел большую пресс-конференцию по итогам 2017 года в четверг 21 декабря.

Рауль Хаджимба отметил, что в 2017 году было решено немало вопросов, при этом есть вопросы, которые переходят из года в год.

Отвечая на вопрос о возможном участии в президентских выборах 2019 года, Хаджимба подчеркнул, что время покажет, выдвинет ли он свою кандидатуру.

"Что касается перспективы второго срока, то сидеть в этом кресле — не самое большое удовольствие, это тяжелый труд. Поэтому поживем, увидим", — добавил он.

Также он подчеркнул, что за три года своего президентства он стал более сдержанным.

В ноябре 2014 года в преддверии Нового года и 100 дней нахождения на своем посту президент Рауль Хаджимба провел первую большую пресс-конференцию. В начале 2016 года прошла встреча президента Рауля Хаджимба с руководителями СМИ Абхазии, которая стала своего рода подведением итогов 2015 года. Президент Абхазии Рауль Хаджимба 27 декабря 2016 года провел вторую большую пресс-конференцию.