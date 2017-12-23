Ярмарка хендмейда или фабрика талантов: открылся "Арт-маркет"-2017

Пятый ежегодный "Арт-маркет" открылся в Сухуме 23 декабря.

Ежегодный арт-маркет ручных изделий объединил мастеров со всей Абхазии. Более 70 хендмейдеров представили в актовом зале Комитета по репатриации свои уникальные и неповторимые изделия.

В пятой ежегодной предновогодней ярмарке участвует как "долгожители", так и совсем новички.

Новогодняя тематика на ярмарке хендмейда была представлена практически у каждого мастера. Елочные игрушки, свечи, фруктовые букеты, печенки в форме рождественского дерева, сладкие домики, собачки из мастики и многое-многое другое своими руками смастерили абхазские хендмейдеры для гостей арт-маркета.

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