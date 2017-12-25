От трубки до новогоднего украшения: как создают елочные шары

Корреспондент Sputnik Бадри Есиава взял уроки мастерства по изготовлению елочных игрушек в студии "Артель" в Сухуме.

Дмитрий Даниулов работает стеклодувом четвертый год. За это время он изучил все капризы твердого материала, нашел подход к нему и точно знает, как из обычной стеклянной трубки сделать новогоднее "настроение".

Студентки факультета искусств АГУ, которые в предновогодние дни совмещают приятное с полезным, любезно согласились помочь не только сделать елочный сувенир для агентства, но и подробно рассказать о столь интересном процессе.

Девушки предложили украсить шар изнутри блестками золотистого цвета и наклеить логотип Sputnik Абхазия на его поверхности. Идея понравилась, и мы согласились.

После короткого мастер-класса под чутким руководством и пристальным "вниманием" фотокамеры приступил к изготовлению игрушки для новогодней елки Sputnik Абхазия.

Вроде бы все делал правильно. Как объяснял Даниулов, взял стеклянную заготовку правой рукой снизу, а левой сверху. Поднес ее к извергающей огонь горелке и начал быстро крутить, чтобы стекло стало более податливым. Не прошло и пяти секунд стекло разлетелось вдребезги. С удивленным лицом и остатками трубки в обеих руках вглядывался в пламя, пытаясь понять, что произошло.

Студентки факультета искусств АГУ, которые в предновогодние дни совмещают приятное с полезным, любезно согласились помочь не только сделать елочный сувенир для агентства, но и подробно рассказать о столь интересном процессе.

Девушки предложили украсить шар изнутри блестками золотистого цвета и наклеить логотип Sputnik Абхазия на его поверхности. Идея понравилась, и мы согласились.

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