Растопили сердца: чем РУСДРАМ удивлял на "Снежной принцессе"

Спектакль "Снежная принцесса" на сцене Русского драматического театра имени Искандера открыл новогодние праздники абхазских школьников. Яркое и красочное представление решили не пропустить дети со всех уголков Абхазии, которые переполнили театр.

Полный зрительный зал, затаив дыхание, стал ожидать начала спектакля. Актеры РУСДРАМа не заставили себя ждать. "Под имперский марш" выходят вершители зла Беладонна (Симона Спафопуло), Атаманша (Марина Скворцова) и Карабас-Барабас (Рубен Депелян), которые вместе со Снежной королевой (Наталия Папаскири) решили украсть у детей Новый год и установить в мире царство вечного холода. Яркие образы, всем знакомая музыка и танцы захватывают внимание детей, которые звонко смеются. Но смех прерывается после приказа Снежной королевы своим "министрам" украсть у детей Новый год.

Подробнее читайте здесь >>