В ночь на Рождество: кадры богослужения в Сухумском соборе

Богослужение, посвященное празднику Рождества Христова прошло в Сухумском кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы.
Традиционно рождественская служба началась в 23.00 и состояла из Божественной Литургии, Всенощного бдения и Крестного хода. До этого верующие исповедовались и причащались.
Рождество Христово — один из главных праздников православной церкви, установленный в честь рождения во плоти Иисуса Христа от Девы Марии. В православии входит в число господских двунадесятых праздников и предваряется 40-дневным Рождественским постом.
Христиане верят, что с момента рождения Христа на Земле люди получили возможность принимать дар благодати Божьей. С этого момента начался и отсчет новой эры, нового летоисчисления.
Праздник Рождества, по учению церкви, символизирует примирение человека с Богом.