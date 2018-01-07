В ночь на Рождество: кадры богослужения в Сухумском соборе

В ночь с 6 на 7 января в Сухумском кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы прошло Богослужение, посвященное празднику Рождества Христова.

Богослужение, посвященное празднику Рождества Христова прошло в Сухумском кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы.

Традиционно рождественская служба началась в 23.00 и состояла из Божественной Литургии, Всенощного бдения и Крестного хода. До этого верующие исповедовались и причащались.

Рождество Христово — один из главных праздников православной церкви, установленный в честь рождения во плоти Иисуса Христа от Девы Марии. В православии входит в число господских двунадесятых праздников и предваряется 40-дневным Рождественским постом.

Христиане верят, что с момента рождения Христа на Земле люди получили возможность принимать дар благодати Божьей. С этого момента начался и отсчет новой эры, нового летоисчисления.

Праздник Рождества, по учению церкви, символизирует примирение человека с Богом.

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